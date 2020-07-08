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Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı. Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosu dikkat çekti.

08.07.2020 13:07 - Son Güncelleme: 08.07.2020 13:09
Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başlandı. Kapadokya Ürgüp'te çekilecek olan Atv ekranlarının iddialı dizisi "Maria ile Mustafa"nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı.

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Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek.

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

KONUSU NE?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

"Maria ile Mustafa" yakında Atv'de…

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