Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...
Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı. Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosu dikkat çekti.
08.07.2020 13:07
- Son Güncelleme: 08.07.2020 13:09
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
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