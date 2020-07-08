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Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı! Oyuncu kadrosunda Survivor yarışmacısı da var...

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya gelen oyuncuların, neşeli ve enerjik tavırları objektiflere de yansıdı. Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosu dikkat çekti.

08.07.2020 13:07 - Son Güncelleme: 08.07.2020 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





