Müge Anlı son bölümde Şiar Kılıç'ın ölümünden 32 saat önce yaşanan olay! Şiar Kılıç cinayete mi kurban gitti?

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet'in yanında kalan teyzesi Sevim Taş, 'Beni buradan kurtarın, bunlar yalan söylüyorlar' diye yalvardı. Ardından harekete geçen savcı evde inceleme başlattı. Geceyi devlet korumasında geçiren teyze Sevim Taş, sosyal hizmetlerce koruma altına alındı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili birbirinden akılalmaz iddialar gelmeye devam ediyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne ve üvey baba Şiar Kılıç'ı öldürüp sonra da yangın süsü mü verdi? Şiar Kılıç'ın annesi ve sevgilisi Hami hakkında teyze Sevim Taş'tan şok suçlama! İşte 28 Temmuz 2020 Müge Anlı son bölümde yaşananlar!