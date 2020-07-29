Şüpheli bir yangında hayatını kaybeden küçük bir çocuk! Suçlamalar, iddialar, akılalmaz olaylar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Muğla Bodrum'da kayıplara karıştı köpeğin bulduğu bir kafatası. 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ne oldu? 17 Temmuz Cuma günü İzmir'de kaybolan 4 çocuk annesi Rakibe Karakaya'yı aramak için kızları Müge Anlı'ya gelmişti. 19 Temmuz'da maaşını da çekmeyen Rakibe Hanım, birisiyle tanışıp Van'a gittiğini kızlarına söyledi. 12 gündür kayıp olarak aranan Rakibe Karakaya'ya ne oldu? Rızası ile mi gitti yoksa zorla mı tutuluyor?

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 29 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (29 Temmuz 2020 Çarşamba) neler oluyor?

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu.