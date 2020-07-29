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    • 29.07.2020 10:16
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'dan sezon finali öncesi canlı yayında büyük sürpriz!

    , sezon finali tarihini 30 Temmuz 2020 Perşembe günü olarak canlı yayında duyurdu! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümündeki sır perdesindeki şoke eden detayları canlı yayında ortaya çıkarmaya devam ediyor. Peki, 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü, katili kim? Hepsi ve daha fazlası 28 Temmuz Atv ında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Şüpheli bir yangında hayatını kaybeden küçük bir çocuk! Suçlamalar, iddialar, akılalmaz olaylar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Muğla Bodrum'da kayıplara karıştı köpeğin bulduğu bir kafatası. 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ne oldu? 17 Temmuz Cuma günü İzmir'de kaybolan 4 çocuk annesi Rakibe Karakaya'yı aramak için kızları 'ya gelmişti. 19 Temmuz'da maaşını da çekmeyen Rakibe Hanım, birisiyle tanışıp Van'a gittiğini kızlarına söyledi. 12 gündür kayıp olarak aranan Rakibe Karakaya'ya ne oldu? Rızası ile mi gitti yoksa zorla mı tutuluyor?

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 29 TEMMUZ 2020 - TIKLA

    Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (29 Temmuz 2020 Çarşamba) neler oluyor?

    MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

    Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, 'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Müge Anlı yeni sezonun başlangıç tarihini de verdi.

    MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Başarılı sunucu Müge Anlı, yeni sezon tarihini, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' sözleriyle duyurdu.

    Haberler Magazin ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'dan sezon finali öncesi canlı yayında büyük sürpriz!
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