'SENARYOYU BELGESELDEN DERLEYİP YUTTURMAYA ÇALIŞTI'

Şüpheli Yiğit Güralp'in filme konu olan hikâyeyi daha önce Kore televizyonlarında yayınlanan belgesellerle birleştirip sunum haline getirerek Ercan'ın çalıştığı şirkete kendi projesi olduğunu iddia ederek sinema filmi projesi adı altında anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Güralp ile çalışmaya başlayan şirket bir süre sonra hikâyenin 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşında görevli merhum Süleyman Dilbirliği ile savaş esnasında anne, baba ve tüm ailesini kaybeden Koreli Kim Eunja arasında yaşanan gerçek hayat hikâyesinin MBC adlı televizyon şirketinin yapımı olan belgeselden alıntı olduğunu öğrendi.