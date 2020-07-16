Müge Anlı'da bugün (16 Temmuz 2020 Perşembe) neler oluyor? Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Müge Anlı, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla başarıdan başarıya koşuyor. Altın Kelebek ödüllerinde başarısını bir kez daha gözler önüne seren Müge Anlı, 2 ödüle layık görüldü. Müge Anlı, En İyi Gündüz Kuşağı Programı dalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ödüle uzandı. ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı, En İyi Kadın Sunucu ödülüne de layık görüldü.

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 16 TEMMUZ 2020 - TIKLA

Müge Anlı'ya da konu olan Süleyman Akbaba olayıyla ilgili son dakika gelişmesi 15 Temmuz tarihinde yaşandı. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Süleyman Akbaba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi. Süleyman Akbaba'nın eşi birkaç gün önce Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Peki, Süleyman Akbaba cinayeti aydınlatıldı mı, katili kim?

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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Hasan Ay cinayeti ve Süleyman Akbaba'nın ölümüyle ilgili son durum nedir? Hepsi ve daha fazlası 16 Temmuz 2020 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!