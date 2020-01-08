Ayla ile Süleyman’ın film gibi gerçek hikâyesi! Süleyman Astsubay ve Ayla'nın bilinmeyen sırrı

Ayla filmi vizyona girdiği tarihlerde Türkiye'de ve Kore'de büyük ses getirmişti. Süleyman Astsubay ve Ayla'nın gerçek hikayesine dayanan film otoritelerden tam not almıştı. Ayla filmi bugün ekranlarında izleyici ile buluşacak. Filmin kaçta başlayacağını ve konusunu merak edenler araştırmalar yapmaya devam ediyor. 25 Haziran 1950'de, Kuzey Kore, Güney'e saldırdığında; üç yıl sürecek bu savaşın üç milyon insanın hayatına mal olacağını kimse bilmiyordu. Birleşmiş Milletler'in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore'ye 17 Ekim 1950'de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugay gönderdi. Tugaydaki askerlerden biri de Astsubay Süleyman Dilbirliği'ydi. Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtardı ve 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi baktı. Süleyman Astsubay ve Ayla'nın bilinmeyen sırrı...

08.01.2020 18:01 - Son Güncelleme: 08.01.2020 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





