Doktor Civanım filmi kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Doktor Civanım filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Doktor Civanım filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Doktor Civanım filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kemal
Ali Şen - Rusen Aga
İhsan Yüce - İhsan Ağa
Bahar Öztan - Sümbül
Ayşen Gruda - Şadiye
Yadigar Ejder - Gaffur
Sırrı Elitaş - Yaşar
Muadelet Tibet - Huriye ana
Nermin Denizci - Asiye
Ahmet Açan - Yunus amca
Osman Çağlar - Kasaba tellalı
Ahmet Turgutlu - Kasabalı
Arap Celal - Davulcu
Ali Demirel - Murat Ateş
Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe
DOKTOR CİVANIM NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982'de çekilmiştir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazdı. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. Film, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figuran olarak rol almıştır.
DOKTOR CİVANIM KONUSU
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.