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    • 25.04.2020 18:05
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    • 25.04.2020 18:05
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    kaç yılında, ne zaman nerede çekildi? kimler, konusu ne?

    kaç yılında, ne zaman, nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Doktor Civanım bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazıyor ve ardından köye gelmesiyle olaylar başlıyor. Peki, kimler? İşte merak edilenler...

    Doktor Civanım kaç yılında ve nerede çekildi?

    Doktor Civanım filmi kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Doktor Civanım filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Doktor Civanım filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Doktor Civanım filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Kemal

    Ali Şen - Rusen Aga

    İhsan Yüce - İhsan Ağa

    Bahar Öztan - Sümbül

    Ayşen Gruda - Şadiye

    Yadigar Ejder - Gaffur

    Sırrı Elitaş - Yaşar

    Muadelet Tibet - Huriye ana

    Nermin Denizci - Asiye

    Ahmet Açan - Yunus amca

    Osman Çağlar - Kasaba tellalı

    Ahmet Turgutlu - Kasabalı

    Arap Celal - Davulcu

    Ali Demirel - Murat Ateş

    Ali Demir - Kasabalı

    Hikmet Gül - Ayşe

    DOKTOR CİVANIM NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

    Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı 1982'de çekilmiştir. Uğur Film ve Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazdı. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. Film, İstanbul'un köylerinden Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figuran olarak rol almıştır.

    DOKTOR CİVANIM KONUSU

    Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca köyün kızları Doktor sandıkları Kemal'i kendilerine aşık etmek için ellerinden geleni yapacaktır.
    Haberler Televizyon Doktor Civanım kaç yılında, ne zaman nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kimler, konusu ne?
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