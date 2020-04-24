ATV ekranlarında bir Ramazan ayı klasiği olan Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur Özel Programları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ramazan ayının ilk gününde Nihat Hatipoğlu ile İftar programı izleyicisiyle buluşuyor. Bir yandan iftarı bekleyen milyonlarca kişi Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru canlı izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. İşte ATV canlı izleme ekranı...

ATV CANLI YAYIN

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…