25 Nisan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı canlı izle | ATV canlı yayın

Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru canlı izle! On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan geldi. Her Ramazan ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı bu akşam saat 19.45'ten itibaren yayınlanıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla atv ekranlarında canlı yayında izleyici karşısına çıkacak. İşte ATV canlı yayın ile Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru canlı izleme seçeneği...

ATV CANLI YAYIN

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…