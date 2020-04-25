Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.04.2020 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 23:02
    ABONE OL

    Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir?

    A: Johann Strauss II

    B: Giuseppe Verdi

    C: Johann Sebastian Bach

    D: Richard Wagner

    Doğru cevap: A: Johann Strauss II

    Haberler Televizyon Hangi bestekar Vals Kralı olarak bilinir? Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!
    Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
    Tüm Televizyon Haberleri