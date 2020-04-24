Hülya Hüsniye Çimen, Esra Erol'u çileden çıkardı: Siz ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz!
Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Altınlar, paralar ve akılalmaz iddialar... Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mustafa Bey, Hülya Hüsniye Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa Bey'in iddiaları üzerine araştırma yapıldı ve Hülya Hüsniye Hanım'ın evli olduğu ortaya çıktı. Hüsniye Çimen'in Esra Erol son bölümde anlattıkları herkesi şoke ederken Esra Erol çileden çıktı! Başarılı sunucu Erol, hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul'da harcadığı ileri sürülen Hüsniye Hanım'a, "Siz ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz!" dedi.
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Canlı yayına katılan Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle olandırıldım" dedi herkes şoke oldu. İddiaların odağındaki isim Hülya Hüsniye Çimen, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı, iddiaları yanıtladı. Hüsniye hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke ederken, Esra Erol duydukları karşısında çileden çıktı.
ESRA EROL'DAKİ HÜLYA HÜSNİYE ÇİMEN OLAYI NEDİR?
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün konuk olarak katılan kişiler herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Programa katılan Mustafa, Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa isimli kişinin bu iddiası üzerine araştırma yapıldı ve bahsi geçen kadının evli olduğu ortaya çıktı.
Çocukları ve kocası Çorum'da olan kadın, bir yandan da İstanbul'a gidip geliyor. Kocasının trafik kazası sonrasında yatağa bağlı kaldığı ve çocukları ile birlikte çaresizlik içinde yaşadıkları öğrenildi. Tanıkların ifadeleri şaşırttı Programa telefon ile bağlanan görgü tanıkları, Hüsniye Çimen'in dolandırıcı olduğunu ve birkaç kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını söyledi.
Tanıklardan biri olan başka bir kadın, ''Esra hanım o kadına inanmayın. Sürekli kendini acındırıp herkesten para alıyor, aldıktan sonrada ortadan kayboluyor. Çocuğunun cenazesine bile gelmedi. Biz bu kadının her şeyini biliyoruz.''dedi. Çocuğunun kan parasını alıp kaçtı Ayrıca hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul'da harcadığı belirtiliyor.