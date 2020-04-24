Hülya Hüsniye Çimen, Esra Erol'u çileden çıkardı: Siz ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz!

Tanıklardan biri olan başka bir kadın, ''Esra hanım o kadına inanmayın. Sürekli kendini acındırıp herkesten para alıyor, aldıktan sonrada ortadan kayboluyor. Çocuğunun cenazesine bile gelmedi. Biz bu kadının her şeyini biliyoruz.''dedi. Çocuğunun kan parasını alıp kaçtı Ayrıca hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul'da harcadığı belirtiliyor.