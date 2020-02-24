Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'de, adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Türkiye'de, adı hangi harfle başlayan il sayısı en fazladır?
A: A
B: B
C: K
D: M
DOĞRU CEVAP: C: K
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