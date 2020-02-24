ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi adda bir mantar türü vardı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi adda bir mantar türü vardı?
A: Eşekgözü
B: Tavşanburnu
C: Kuzugöbeği
D: Kurtdişi
Doğru Cevap: Kuzugöbeği
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