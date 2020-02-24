ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi adda bir mantar türü vardı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi adda bir mantar türü vardı?

A: Eşekgözü

B: Tavşanburnu

C: Kuzugöbeği

D: Kurtdişi



Doğru Cevap: Kuzugöbeği