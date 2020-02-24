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Hangi adda bir mantar türü vardı? Kim Olmak İster sorusu

Cumartesi günleri ATV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangi adda bir mantar türü vardı?" sorusu yönetildi. 'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

  • Televizyon
  • 24.02.2020 21:21
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 21:23
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Hangi adda bir mantar türü vardı?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi adda bir mantar türü vardı?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi adda bir mantar türü vardı?

A: Eşekgözü

B: Tavşanburnu

C: Kuzugöbeği

D: Kurtdişi

Doğru Cevap: Kuzugöbeği

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