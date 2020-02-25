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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca "nereden nereye" dedirtti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 158. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Milyonlarca seveni EDHO'nun yeni bölümünü merak ederken, dizi kadar çok konuşulan bir başka şey ise EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şüphesiz ki dizide Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı çok seviyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın geniş bir hayran kitlesi var. Geçtiğimiz günlerde 55'inci yaş gününü kutlayan Oktay Kaynarca çocukluk halini paylaştı. Bir takipçisi ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

25.02.2020 06:23 - Son Güncelleme: 25.02.2020 06:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





