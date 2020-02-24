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'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştur?

'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştur? ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....

  • Televizyon
  • 24.02.2020 20:34
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 20:38
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Hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştur?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlı Devleti'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştu?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Osmanlı Devleti'ndeki hangi padişahın dört oğlu padişah olmuştu?

A: I. Abdulhamid

B: II. Mahmud

C: Abdulmecid

D: Abdulaziz

Doğru cevap: C: Abdulmecid

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