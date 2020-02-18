Survivor 2020 canlı izle! Survivor 2020'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. TV 8 ekranlarında ünlüler veya gönüllüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Adaya ayaklarını bastıkları anda heyecanı hisseden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşıyor. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisini veda edeceği merak ediliyor. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için gönüllüler takımı arasında eleme oylaması yapıldı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Survivor 2020 canlı izlemek için detaylar haberimizde...

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