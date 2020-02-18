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    • 18.02.2020 10:13
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    • 18.02.2020 10:43

    canlı yayın ATV 18 Şubat izle! Son dakika haberleri: Dursiye Sağlam'dan acı haber geldi!

    canlı yayında son dakika gelişmesi! 11 Şubat’ta Afyonkarahisar’da kayıplara karışan Dursiye Sağlam'dan acı haber geldi. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'a ne oldu? Korkunç iddiaların ardı arkası kesilmezken gelen son dakika haberi ında herkesi şoke edecek! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    'da son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Dursiye Sağlam 11 Şubat'ta Afyonkarahisar'da kayıplara karıştı. 2 çocuk annesi Dursiye Hanım'ı aramaya ına kızı Derya ve kardeşi Hüseyin katıldı. Derya babasının kendisini ve annesini dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını da anlattı. Annesi Dursiye Hanım kaybolmadan önce en son eski iş yerinden arkadaşı Ahmet ile buluşmuştu. Cebinde 10 milyar para ile şüpheli bir şekilde kaybolan Dursiye Sağlam'ı Ahmet mi öldürmüştü?

    ATV CANLI YAYIN

    DURSİYE SAĞLAM'IN ARKADAŞI MÜGE ANLI'YA KONUŞTU!

    Kayıp Dursiye Sağlam'ın 3 senedir tanıştığı ve en son görüştüğü kişi Ahmet Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Eşinden uzaklaştırma alıp, bekâr evinde kalan Ahmet Bey, kayıp Dursiye'nin 2-3 hafta önce kendisinden 200 lira borç para aldığını da söyledi. Sıkıntıları olan Dursiye Hanım'ın olayın olduğu o gece eve gitmek istemediğini söyleyen Ahmet Bey, gece iş çıkışı kendisini aradığını ve gidip iş yerinden aldığını söyledi.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 18 ŞUBAT - TIKLA

    Aracıyla sabah saat 4'te kadar dolaştırdığını sonra da Bolvadin Termal Tesisleri'nin yakınında bıraktığını ifade etti. Dursiye Hanım'ı gelip birisinin alacağını bildiğini anlatan Ahmet Bey, o kişiyi görmediğini çünkü Dursiye Hanım'ın kendisini beklemesini istenmediğini de söyledi. Telefon kayıtları, plaka takip sistemi ve mobese kayıtlarından emniyetin ifadeleri doğrulatma şansı olduğunu söyleyen Müge Anlı, Ahmet Bey'i stüdyoya davet etse de tehdit aldığını iddia ederek, gelmek istemedi.

    "ABLAMI AHMET ÖLDÜRDÜ"

    Müge Anlı canlı yayınında stüdyo konuğu Hüseyin Er de Ahmet'ten şüphelendiğini söyledi. "Gecenin 4'üne kadar ablamı arabasında gezdirip, nereye bıraktığı belli değil" şeklinde konuştu. Hüseyin Bey Ahmet'in günde 35 sefer ablasını aradığını, bunu telefon dokümanlarından öğrendiklerini söyledi. Dursiye Sağlam'ın o gün TOKİ'ye para yatırmak için yanında 10 milyar para olduğu da öğrenildi. Hüseyin Er, Ahmet'in hem ablasının parasını aldığını hem de onu öldürüp, bir yere attığından şüphelendiklerini vurguladı.

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