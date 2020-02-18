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    • 19.02.2020 09:32
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    • 19.02.2020 09:32

    İzleyiciler şokta! Survivor elendi mi, Murat mi oldu? Survivor Uğur Pektaş neden elendi?

    Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Adaya ayaklarını bastıkları anda heyecanı hisseden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşandı. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisini veda edeceği merak ediliyordu. Ayrıca Survivor izleyicileri, " elendi mi, fragmanda neden yok?" sorularının yanıtını merak ediyorlar. yaptığı açıklamada Şaziye ve Uğur Pektaş'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

    Survivor şoke etti! Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu?

    TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başlamıştı. Uğur Pektaş'ın Survivor 3. Bölüm fragmanında yer almaması izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturmuştu. Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu? Soruları soruldu. Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında, "Ünlüler Takımı ile ilgili maalesef kötü haberlerim var." dedi. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Ünlüler Takımından Uğur Pektaş sevilen isimler arasında yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Uğur Pektaş'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ayrıca elenen isimde belli oldu.

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