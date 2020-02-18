TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başlamıştı. Uğur Pektaş'ın Survivor 3. Bölüm fragmanında yer almaması izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluşturmuştu. Uğur Pektaş elendi mi, diskalifiye mi oldu? Soruları soruldu. Acun Ilıcalı Ünlüler Takımı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında, "Ünlüler Takımı ile ilgili maalesef kötü haberlerim var." dedi. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Ünlüler Takımından Uğur Pektaş sevilen isimler arasında yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Uğur Pektaş'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ayrıca elenen isimde belli oldu.

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