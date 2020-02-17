17 Şubat Survivor eleme adayı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında başlamıştı. Survivor 2020 yarışma programında ünlüler ile gönüllüler mücadele ediyor. Survivor yeni sezonunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde ünlüler takımı 10'a 9'luk skorla kazandı.

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