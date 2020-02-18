18 Şubat Survivor 2020 canlı izle! TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Adaya ayaklarını bastıkları anda heyecanı hisseden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşıyor. Ada konseyinde adı yazılan yarışmacılardan hangisini veda edeceği merak ediliyor. Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte 18 Şubat Survivor 2020 canlı izlemek için detaylar haberimizde... Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı

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