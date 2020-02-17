Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), vatandaşlardan yoğun şikayet alan "Çukur" ve "Yasak Elma" dizilerine idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, son dönemde tepki çeken sahneleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alan dizi filmler RTÜK'ün son toplantısının gündeminde yer aldı. Üst Kurul, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını değerlendirdi.





Yasayı ihlal eden sorunlu bölümleri nedeniyle daha önce de birçok kez yaptırım uygulanan "Çukur" dizisi bir ceza daha aldı. Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan diziye, bu kez alkollü içkileri özendirici sahneleri sebebiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan SHOW TV'ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan "Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez." hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

RTÜK izleme uzmanları, sıkça yasa ihlali yapan "Yasak Elma" dizisini de inceledi. Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu tespit ederek "Yasak Elma"nın yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.





TLC'YE MEDYUM CEZASI

Toplantıda, TLC kanalında yayınlanan ölülerle ya da ruhlarla konuştuğunu iddia eden medyumun yer aldığı "Long Island Medyumu" isimli program da mercek altına alındı. RTÜK, programın insanların inançlarının ve duygularının istismar edilerek batıl inançlara yönlendirildiği kanaatiyle TLC kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurulda ayrıca "Baskın 2" adlı filmde yer alan açık işkence görüntülerini yayınlayan BLD logolu televizyona, yabancı bir müzik klibindeki müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV'ye, tüketicileri yanıltan tele pazarlama satışları gerçekleştirilen SHOPPING CHANNEL'a, sağlık beyanı ile bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılan VADİM TV, YASİN TV, NİSA TV, PLUS MUSIC ve KARADENİZ TV'ye, "Haber Merkezi" adlı programda sarf edilen, tarafsızlık ilkesini ihlal eden ve eleştiri sınırlarını aşan sözler nedeniyle KRT'ye, kumar oynamayı özendirici yayınları sebebiyle S SPORT kanalına da çeşitli cezai müeyyideler uygulandı.