FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

SEYİRCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Yaşanan entrikalarıyla seyirciyi çileden çıkartan dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Bir süredir kadın oyuncuların giydiği bacak ve göğüs dekolteleri kıyafetleriyle tepki çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanı izleyen bazı kullanıcılar "Halit, Behlül'ü de geçti", "Kıyafetin bedeni olmayıp da değiştiriyormuş gibi kadın değiştiriyor" ve "Halit'in 6. sevgilisi hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.