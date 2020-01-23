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FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

FOX'un İslam düşmanı patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu FOX TV, yayınladığı dizilerle de toplum ahlakını bozma görevini yerine getiriyor. Amerikan kanalı FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' adlı dizideki rezillikler vatandaşları artık isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada da konuşulanlar arasına giren Yasak Elma'ya tepki yorumları yağarken, seyirci RTÜK'ün bu tarz ahlaksızlıklara izin vermesini eleştirdi.

23.01.2020 09:40 - Son Güncelleme: 23.01.2020 10:09
FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

Amerikan kanalı FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' adlı dizideki ahlahsızlıklar diz boyu... Toplum ahlakını adeta dinamitleyen dizide seyirciye aktarılan entrikalar ve kirli ilişkiler ile milli ve manevi değerler ayaklar altına alınarak bilinçaltı operasyon çekiliyor.

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FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

REZALET DİZ BOYU!
Skandal dizinin son bölümünde ekranlara yansıtılan sahneler vatandaşları artık çileden çıkardı. Dizinin setinde çalışan kostüm sorumlusu Özge Ş'yi taciz iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut'un oynadığı 'Halit' karakteri ile Tuvana Türkay'ın oynadığı 'Leyla' karakterinin 'cinsellik' içeren sahnesi büyük tepki aldı.

FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

SEYİRCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Yaşanan entrikalarıyla seyirciyi çileden çıkartan dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Bir süredir kadın oyuncuların giydiği bacak ve göğüs dekolteleri kıyafetleriyle tepki çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanı izleyen bazı kullanıcılar "Halit, Behlül'ü de geçti", "Kıyafetin bedeni olmayıp da değiştiriyormuş gibi kadın değiştiriyor" ve "Halit'in 6. sevgilisi hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.

FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

KIYAFETLER DE TEPKİ ÇEKİYOR
Dizideki kadınların kıyafetleri, derin bacak ve göğüs dekolteleri de sık sık eleştirilen konulardan biri.

FOX TV’nin 'Yasak Elma' dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti! Seyirci isyan etti: RTÜK ne iş yapar?

Başarılı oyuncu Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakteri de göğüs dekoltesini abartan karakterlerden. Sürekli şık ve gösterişli kıyafetler giyen Ender, göğüs ve bacak dekoltesinden vazgeçmiyor. Bu durum da izleyiciyi çok rahatsız ediyor.

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