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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 20:36

Atasözüne göre "martta yağmaz nisanda dinmezse" ne olur?

Atasözüne göre "martta yağmaz nisanda dinmezse" ne olur? sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı....

Martta yağmaz nisanda dinmezse ne olur?

Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Atasözüne göre "martta yağmaz nisanda dinmezse" ne olur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Atasözüne göre "martta yağmaz nisanda dinmezse" ne olur?

A: Mayısta şenlik başlar

B: Tarlalarda gül açar

C: Sabanlar altın olur

D: Oraklar bayram eder

Doğru cevap: C: Sabanlar altın olur

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