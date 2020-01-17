Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Kimsesiz Yaşar'ın sevdiğiydi... EDHO'nun Alparslan'ının eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündem oldu. 28 Ocak'ta yeni bölüm ile Atv ekranlarına gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sağ duyulu Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. Üstelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Yaşar'ın da sevdiği kadındı... Peki Yunus Emre Yıldırımer kimdir? Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kimdir? İşte tüm detaylar sayfamızda. Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi.

17.01.2020 09:27 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





