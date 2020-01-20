Her hafta pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin 84. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Çağatay Erdenet'in isteği üzerine buluşmaya giden Selim kötü bir sürprizle karşılaştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çukur 85. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı'yla görüşecek. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap merak konusu olacak.