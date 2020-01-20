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  • 20.01.2020 23:51
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 23:53

85. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Selim taraftar değiştirip Çağatay'a destek verecek mi?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Erdenet ortalığın karışmasına neden olurken Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı ile görüşüyor. Heyecan dolu 84. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Her hafta pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin 84. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Çağatay Erdenet'in isteği üzerine buluşmaya giden Selim kötü bir sürprizle karşılaştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çukur 85. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı'yla görüşecek. Selim'i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay'a Selim'in vereceği cevap merak konusu olacak.

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