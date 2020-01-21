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  • 22.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:14

2020 ne zaman, kadrosunda kimler var? Tarih belli oldu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler?

2020 için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Bu sene yarışma formatının Ünlüler-Gönüllüler olarak yapılacağı açıklanırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Medya patronu, 'Survivor'ın 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek. Peki Survivor 2020 ne kadrosunda kimler var? İşte detaylar

Tarih belli oldu! Survivor 2020 yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımından oluşacağını ifade ederek Şubat ayında seyirciyle buluşacağını ifade etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın bu seneki yarışması Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'da bu sene kimlerin yarışacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Survivor 2020 için seçmeler devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

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