Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2020'nin ünlüler ve gönüllüler takımından oluşacağını ifade ederek Şubat ayında seyirciyle buluşacağını ifade etti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın bu seneki yarışması Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'da bu sene kimlerin yarışacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Survivor 2020 için seçmeler devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

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