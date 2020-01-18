17 Ocak Cuma günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Cuma günü dizilerinin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Cuma günü dizileri arasında yer alan Hercai, Arka Sokaklar Payitaht ve Babil dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 10 Ocak Cuma reyting sonuçları listesi...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Star TV'nin yeni dizisi Babil'in reyting sonuçları merak ediliyordu. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Detaylar bir sonraki sayfada...