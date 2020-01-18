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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 12:25

Babil belli oldu! 17 Ocak Cuma : Babil, Hercai, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

17 Ocak Cuma reyting sonuçlar açıklandı. Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai ile Star TV'nin yeni dizisi Babil'in merak ediliyor. Öte yandan Arka Sokaklar ve Payitaht dizilerinin de reyting sonuçları belli oldu. Dünkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 17 Ocak ...

17 Ocak reyting sonuçları

17 Ocak Cuma günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Cuma günü dizilerinin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Cuma günü dizileri arasında yer alan Hercai, Arka Sokaklar Payitaht ve Babil dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 10 Ocak Cuma reyting sonuçları listesi...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Star TV'nin yeni dizisi Babil'in reyting sonuçları merak ediliyordu. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Detaylar bir sonraki sayfada...

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