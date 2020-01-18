17 Ocak Cuma günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Cuma günü dizilerinin reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Cuma günü dizileri arasında yer alan Hercai, Arka Sokaklar Payitaht ve Babil dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 10 Ocak Cuma reyting sonuçları listesi...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Star TV'nin yeni dizisi Babil'in reyting sonuçları merak ediliyordu. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Detaylar bir sonraki sayfada...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.