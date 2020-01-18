Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Tarık, Hüsnü'yü kaçırıyor. Tüm ekip Hüsnü'yü kurtarmak için harekete geçiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Tarık ekibe bombalı tuzak kurduğunu itiraf ediyor. Hüsnü kendini zor bir kararın ortasında buluyor. Peki, Arka Sokaklar 539. yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 539. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 539. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurye, Hüsnü'yü kaçırıyor. Hüsnü kendini zor bir kararın ortasında buluyor! Ekibin peşinde olduğu Kurye bu sefer Hüsnü'yü kaçırıyor. Rehin alınan Hüsnü hızlı bir hamle ile kurtulmanın eşiğine gelse de Kurye tarafından alt ediliyor. Arkadaşlarını kurtarmaya gelen ekip, Kurye'nin tuzağına düşünce Hüsnü bir seçim yapmak zorunda kalıyor! Diğer taraftan Tekin, Zeliha'ya olan öfkesini bastıramıyor! Hüsnü kurtulacak mı?

İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı;