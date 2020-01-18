Babil 2. yeni bölümde neler olacak? Star TV'nin yeni dizisi Babil ilk bölümüyle 17 Ocak'ta seyirciyle buluştu. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı olan İrfan ve Egemen yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana geldiler. Eda ve İrfan'ın oğlu olan Deniz'in gerçek babasının Egemen çıkması herkesi şoke etti. Peki, Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Babil 2. yeni bölümde neler olacak? İşte Babil 2. bölüm fragmanı...

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan ve Egemen Süleyman'ın elinden kurtulmak için plan yapıyorlar. Egemen kendi oğlu olduğunu bilmediği Deniz'in karşısına çıkıyor. Şimdi izleyicinin aklında şu soru var; "Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?"

İşte Babil 2. yeni bölüm fragmanı;