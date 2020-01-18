Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.01.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 12:24

2. yeni bölüm fragmanı: Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?

2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin yeni dizisi Babil'in ilk bölümünde İrfan ve Egemen Süleyman'ın paralarını alıp kaçmayı planlarken Egemen'in düşmanları tarafından paraları kaybettiler. Bölümün final sahnesinde Süleyman'a yakalanan İrfan ve Egemen'in ne yapacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor. İşte Babil 2. yeni bölüm fragmanı...

Babil 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Babil 2. yeni bölümde neler olacak? Star TV'nin yeni dizisi Babil ilk bölümüyle 17 Ocak'ta seyirciyle buluştu. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı olan İrfan ve Egemen yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana geldiler. Eda ve İrfan'ın oğlu olan Deniz'in gerçek babasının Egemen çıkması herkesi şoke etti. Peki, Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi? Babil 2. yeni bölümde neler olacak? İşte Babil 2. bölüm fragmanı...

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan ve Egemen Süleyman'ın elinden kurtulmak için plan yapıyorlar. Egemen kendi oğlu olduğunu bilmediği Deniz'in karşısına çıkıyor. Şimdi izleyicinin aklında şu soru var; "Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?"

İşte Babil 2. yeni bölüm fragmanı;

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBabil 2. yeni bölüm fragmanı: Egemen Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenecek mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri