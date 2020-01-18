17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu mu? atv'nin sevilen dizisi Hercai ile Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, TRT 1'de yayınlanan Payitaht ve Star TV'nin yeni dizisi Babil'in reyting sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte detaylar...

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ocak Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 18 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.