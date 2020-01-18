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  • 18.01.2020 08:48
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 08:48

17 Ocak açıklandı mı? Babil, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar reyting sıralaması belli mi?

17 Ocak , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan dizilerin reyting sıralaması merak ediliyor. Star TV'de başlayan Babil dizisinin birinci bölümünün ardından reytinglerde ne sonuç aldığı araştırılıyor. Peki, 17 Ocak ı mı? Babil, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar reyting sıralaması belli oldu mu?

17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?

17 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Cuma günü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu mu? atv'nin sevilen dizisi Hercai ile Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar, TRT 1'de yayınlanan Payitaht ve Star TV'nin yeni dizisi Babil'in reyting sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte detaylar...

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ocak Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 18 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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