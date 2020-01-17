TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki olaylar dikkatle takip edildi. 104. bölümde Selim Paşa Karaso'yu saraydan çıkarmak için uğraştı. Zalman'ın müptelalığından kurtulan Selim Paşa zihninin açılmasıyla kim olduğunu hatırlattı. Gerçeği anlatmak üzere Abdülhamid'e doğru yola çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 105. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'in tertibi işlemiş, Vladimir yakalanmıştır. Zalman, ölümü pahasına hastalığını reddeder. Kanı tetkik edilecektir. Hastalandığı ortaya çıkınca hainliği de anlaşılacaktır. Sabahattin ve Zülüflü, Zalman'ı kurtarmak için kolları sıvarlar.