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  • 17.01.2020 23:47
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 23:49

105. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalman ölümü pahasına hastalığını reddiyor

Cuma akşamlarının sevilen tarihi dizisi bu akşam saat 20.00'de 104. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Abdülhamid'in planıyla Vladimir yakalandı ve Zalman, ölümü pahasına hastalığını reddetti. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Payitaht Abdülhamid 105. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki olaylar dikkatle takip edildi. 104. bölümde Selim Paşa Karaso'yu saraydan çıkarmak için uğraştı. Zalman'ın müptelalığından kurtulan Selim Paşa zihninin açılmasıyla kim olduğunu hatırlattı. Gerçeği anlatmak üzere Abdülhamid'e doğru yola çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 105. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'in tertibi işlemiş, Vladimir yakalanmıştır. Zalman, ölümü pahasına hastalığını reddeder. Kanı tetkik edilecektir. Hastalandığı ortaya çıkınca hainliği de anlaşılacaktır. Sabahattin ve Zülüflü, Zalman'ı kurtarmak için kolları sıvarlar.

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