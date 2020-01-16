ATV CANLI YAYIN

Evlilik mağdurları şikayet dilekçelerini veriyor. Müge Anlı canlı yayında yine akılalmaz bir olayı ortaya çıkardı. Hafta içi her gün Atv ekranlrında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan evlilik mağdurlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı devreye girdi. Mağdur olan herkes tek tek ifade vermeye gidiyor. Dolandırıcı Ahmet Coşkun, Fas'ta irtibat kurduğu kişilerle bir yöntem geliştirdi. Fas'lı kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren Coşkun, bekarlarla da iletişime geçti. Ortalama 100 bin lira aldığı bekarlarla Fas'lı kadınları tanıştırmaya başlayan Coşkun, sadece 1 yılda 600 Fas'lı talihsiz kadını Türkiye'ye getirip milyonlarca liralık vurguna imza attı. Coşkun daha sonra kayıplara karıştı.

Hem Faslı kadın mağdurlar hem de Türk bekarlar, Müge Anlı'ya çıktı ve yaşananları anlattı:



ÜMMÜHAN TOPKAÇ ve oğlu Hidayet Topkaç Afyonkarahisar'dan geldi. Hidayet, Ahmet Coşkun'la tanıştı. Bir kızla tanıştırıldı. Evlenmek için 45 bin lira para verdi. Hidayet sonra dolandırıldığını anladı.



HARUN OLCAR Kırıkkale'den geldi. Bir kadınla tanıştırıldı. Bu kadınla evlenebilmek için 40 bin lira para verdi. Ancak kadın kaçtı.



VAHİDE AKKAYA oğlu Mustafa'yı evlendirmek istiyordu. Ahmet Coşkun'un gösterdiği kızı beğendi. 19 bin lira verdi. Sonra kadının evli olduğu anlaşıldı.



ENVER GENÇ programa Ankara'dan geldi. 60 yaşındaki Enver Bey, bir kadınla tanıştırıldı. Kadın da Enver Bey'i beğendi. 20 bin lirayı aldı. Enver Bey dolandırıldığını anladığında kadın gitmişti.

Mağdurlardan İsmail Aksu, Faslı güzelin giderken evden neler aldığını anlattı:



2 buzdolabı

3 televizyon

3 koltuk takımı

Yatak odası takımı

Kapı kolları

150 kilo et

30 kilo çay

20 kilo tereyağı

25 kilo kaşar