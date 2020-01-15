Bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü dikkat çekti. Yeni bölümde Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha'nın Sakine'ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanıyor. İzleyiciler bölümün ardından Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Mehdi'nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi'yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.