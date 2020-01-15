Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu'nın 3. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde hastanede salgın krizi çıktı. Hastanenin büyük katında çıkan salgın büyük panik yaratırken, Hekimoğlu'nun sıra dışı tedavi yöntemi herkesi şaşırttı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Peki, Hekimoğlu 4. yeni bölümde neler olacak? İşte Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı ve 3. son bölüm özeti...

HEKİMOĞLU 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte Hekimoğlu 4. yeni bölüm fragmanı;

HEKİMOĞLU, DR. ORHAN'IN DİLİNE DÜŞÜYOR!

Gelen bir hasta Hekimoğlu'nun Dr. Orhan'ın diline düşmesine sebep oluyor. Öte yandan Dr. İpek ile Dr. Ateş arasındaki benzerlikler de Orhan'ın dikkatinden kaçmıyor!

Şizofreni tanısı konulan bir hasta Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor.

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