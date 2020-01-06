Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya'dan ilk kare geldi! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi...

Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle milyonlara duyurdu. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ile ikilinin birlikte olduğu iddianın ötesine geçmişti. Ve beklenen fotoğraf geldi. Çağla Ayça Altunkaya ile Acun Ilıcalı'dan ilk kare geldi. Önceki gün estetiksiz haliyle gündeme düşen Çağla Ayça Altunkaya bu kez de Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafla adından bahsettirdi. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi...

06.01.2020 16:45 - Son Güncelleme: 06.01.2020 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





