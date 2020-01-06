Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya'dan ilk kare geldi! İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi...
Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ile aşkını geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle milyonlara duyurdu. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile anılan Acun Ilıcalı, yeni sevgilisiyle Çeşme'den Mikonos'a giderken görüntülenmişti. Altunkaya'nın TV8'deki O Ses Türkiye programının yılbaşı özel gösteriminde dans ederken görüntülenmesi ile ikilinin birlikte olduğu iddianın ötesine geçmişti. Ve beklenen fotoğraf geldi. Çağla Ayça Altunkaya ile Acun Ilıcalı'dan ilk kare geldi. Önceki gün estetiksiz haliyle gündeme düşen Çağla Ayça Altunkaya bu kez de Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafla adından bahsettirdi. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisi...
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya estetiksiz haliyle herkesi şoke etti. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında dans ederken görüntülenen Altunkaya sosyal medya gündemine oturdu. Çağla Ayça Altunkaya estetiksiz fotoğrafları ile önceki gün sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Ancak ikiliden şaşırtan hamle geldi.
Geçtiğimiz yaz aylarında birkaç kez birlikte görüntülenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya aşkının ilk hamlesi geçtiğimiz günlerde geldi. Acun Ilıcalı,O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerine sevgilisi Çağla Altunkaya'yı da çağırdı. Altunkaya'nın çekimlerde olduğu ise bir ara sahne kenarında oynarken görüntüsünün ekrana verilmesiyle ortaya çıktı. Bu olayın ardından yeni bir hamle yapan Ilıcalı, Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takip etmeye başladı.
AŞKIN İLK KARESİ ORTAYA ÇIKTI
Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz aylarında yakınlaştığı 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı'nın yüzünü güldüren yeni aşkının ilk karesi de ortaya çıktı. İlişkileri hakkında sessiz kalan ikilinin geçtiğimiz haziran ayında çekilen bir karesi basına sızdı ve aşk belgelenmiş oldu.