Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.01.2020 10:15
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:17

Atv canlı izle 10 Ocak: 'da araştırılan Çağla Tuğaltay'ın katili ihbardaki o kişi mi?

canlı yayınında, 15 yaşındayken kendi evinde boğazı kesilerek katledilen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan Çağla Tuğaltay cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'ya gelen sayısız ihbarlar üzerine bir şüpheli isim dikkat çekti. Çağla'nın öldürüldüğü semtin yakınlarında, sayısız işlediği suçlar ve tecavüz olayları ile dikkat çeken o şahıs Çağla Tuğaltay'ın katili mi? Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri için, 10 Ocak Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilrsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi. Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmaması için TBMM'de yasa teklifi hazırlığı başladı. son dakika gelişmelerini 10 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktarıyor!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv canlı izle 10 Ocak: Müge Anlı'da araştırılan Çağla Tuğaltay'ın katili ihbardaki o kişi mi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri