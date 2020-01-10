ATV CANLI YAYIN

Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. Çağla Tuğaltay abisi İlker Tuğaltay'ın odasında ölü halde bulunmuştu.

5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi Müge Anlı canlı yayınında, "Görgü tanığı varsa lütfen konuşsun" diyerek yardım istedi. Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmaması için TBMM'de yasa teklifi hazırlığı başladı. Müge Anlı Çağla Tuğaltay cinayeti son dakika gelişmelerini 10 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktarıyor!