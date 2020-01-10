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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 17:38

bugün var mı yok mu? , yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 10 Ocak ATV yayın akışı

bu akşam var mı? ATV'de her hafta cuma günü izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinde heyecan sürüyor. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkmayacağını öğrendi. Bu nedenle dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Hercai yeni bölüm neden yok? İşte merak edilen detaylar...

Hercai bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Hercai neden yok? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai her hafta cuma günü milyonlarca izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 10 Ocak Cuma günü ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Hercai hayranları dizinin yeni bölümünü heyecanla bekliyor. Peki, Hercai bugün var mı yok mu? Hercai yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte 10 Ocak ATV yayın akışı

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

Hercai dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Hercai'nin yeni bölümü yerine bu akşam Jumanji: Vahşi Orman filmi izleyici karşısında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

20.00: Jumanji: Vahşi Orman
22.30: Hercai
01.50: Aşk ve Mavi

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