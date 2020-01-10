Hercai neden yok? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai her hafta cuma günü milyonlarca izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 10 Ocak Cuma günü ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Hercai hayranları dizinin yeni bölümünü heyecanla bekliyor. Peki, Hercai bugün var mı yok mu? Hercai yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte 10 Ocak ATV yayın akışı
HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?
Hercai dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Hercai'nin yeni bölümü yerine bu akşam Jumanji: Vahşi Orman filmi izleyici karşısında olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
20.00: Jumanji: Vahşi Orman
22.30: Hercai
01.50: Aşk ve Mavi
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