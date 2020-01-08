ATV ekranlarında milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü için heyecan sürüyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın 8 Ocak Çarşamba ATV yayın akışında yer almamasının ardından izleyiciler Kuruluş Osman bugün neden yayınlanmadı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kuruluş Osman yerine bu akşam Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden isimli film izleyici karşısında olacak.