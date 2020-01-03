Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye geçtiğimiz gün birinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Türk dizisi Atiye'nin başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür paylaşıyor. İlk sezonun 8 bölümünü izleyen vatandaşlar yeni sezonu beklemeye başladı. Peki, Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?