Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
Atiye'nin 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Atiye dizisi ilk 8 bölümüyle Netflix platformunda yayın hayatına merhaba dedi. İlk sezonu büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonu için araştırmalar başladı. Peki, Netflix tarafından Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
03.01.2020 14:54
- Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54
Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye geçtiğimiz gün birinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Türk dizisi Atiye'nin başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür paylaşıyor. İlk sezonun 8 bölümünü izleyen vatandaşlar yeni sezonu beklemeye başladı. Peki, Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?
DİĞER GALERİLER