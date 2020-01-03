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Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atiye'nin 2. yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Beren Saat ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Atiye dizisi ilk 8 bölümüyle Netflix platformunda yayın hayatına merhaba dedi. İlk sezonu büyük ilgi gören dizinin ikinci sezonu için araştırmalar başladı. Peki, Netflix tarafından Atiye'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

03.01.2020 14:54 - Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54
Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye geçtiğimiz gün birinci sezonuyla izleyiciyle buluştu. Türk dizisi Atiye'nin başrollerini Beren Saat ile Mehmet Günsür paylaşıyor. İlk sezonun 8 bölümünü izleyen vatandaşlar yeni sezonu beklemeye başladı. Peki, Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz gün yayınlandı. İlk sezonun ardından ikinci sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATİYE KAÇ BÖLÜM, KAÇ DAKİKA?

Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 1. sezonu 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıktı. Bölümler 40-50 dakika aralığında oluştu.

Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat
Ozan: Metin Akdülger
Erhan: Mehmet Günsür
Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? 2020 Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 1. bölüm özeti

Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

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