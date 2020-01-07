Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Dünya'nın konuşacağı bir film geliyor! İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alınan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı Filmi'nin gösterimine sayılı günler kaldı. Yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve şimdi de 'Kuruluş Osman' ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği film, 17 Ocak'ta gösterime girecek.

VİZYONA GİRMEDEN 20 MİLYONUN ÜZERİNDE İZLEME

Filmin Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkısının klibi sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izleme aldı. Filmle aynı ismi taşıyan şarkının sözlerini Mehmet Bozdağ ve Ozan Bodur birlikte yazarken, şarkı radyolarda, müzik yayını yapan TV kanallarında ve dijital platformlarda da dinlenebiliyor. Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışan yapım tasarımıyla dikkat çeken projenin çekimleri 50 dönümlük bir alana yayılan sette yapıldı ve hazırlık süreci bir yıl sürdü. Film, Türkiye ile birlikte birçok ülkede aynı anda gösterime girecek.

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hakk'tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı' filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİNİN HİKAYESİ

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor.

Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor.