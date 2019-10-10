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  • 10.10.2019
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’ filmi için görkemli tanıtım! Fragmanı yayınlandı

’ filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Kurgusu, güçlü görsel dili ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandıran filmin gişe rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Akıncılar’dan görkemli tanıtım

Merakla beklenen '' filminin ilk tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtım kurgusu, güçlü görsel dili ve aksiyon sahneleriyle izleyiciyi heyecanlandırdı.
Yapımcılığını 'ın üstlendiği filmin tanıtımı, kısa sürede milyonlarca izlenme ve yorum aldı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken film, Akıncılar'ın destansı hikayesini anlatıyor.

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