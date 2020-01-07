Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimdir kadrosu gibi sorular yeni yıla girdiğimiz şu günlerde artmaya başladı. Bu bağlamda TV8'in internet sitesinde, 'Survivor 2020 için İstanbul, Bursa, Sakarya ve Antalya'da seçmelerin başladığı duyuruldu. Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, Survivor'la ilgili detayları dile getirdi. Başarılı televizyoncu, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu. Hangi isimlerin olacağı ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadroda kimler olacak? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosu kimler var? İşte cevaplar....

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