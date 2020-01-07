Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO'nun 154. bölümünü heyecanla bekleyen takipçileri internet üzerinden yeni bölümün detaylarını araştırmaya başladılar. Yılbaşı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin son bölümünde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. Peki, EDHO bu akşam var mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek. atv 7 Ocak yayın akışında saat 20.00'de Goosebumps: Canavar Firarda filmi yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü 24 Aralık 2019 tarihinde ekranlara gelecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.