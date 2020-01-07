Esra Erol'da canlı yayınında koşu bandı olayı şoke etkisi yarattı! Boşanmak üzere olan çift...

"KOŞU BANDI BİLE ALDI!"

Kemal A.'nın canlı yayına bağlanan yeğeninin sözleri ise gündem oldu. Kemal A.'nın yeğeni, "Amcam ona hep iyi baktı, her istediğini yaptı hatta koşu bandı bile aldı" dedi. Yeğenin "kouş bandı" sözleri sosyal medyada yankılandı.

Aralarında 30 yaş fark olan Kemal A.-Hüsne A. çiftinin aralarındaki diyalog da izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada da "koşu bandı" meselesi gündeme oturdu. Kemal A. ise sırf karısı kilo versin diye evine bunu yaptığını söylerken, çiftin arasındaki koşu bandı meselesi izleyenleri şok etti.