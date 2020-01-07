Esra Erol'da canlı yayınında koşu bandı olayı şoke etkisi yarattı! Boşanmak üzere olan çift...
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında koşu bandı olayı herkesi şoke etti! İddiaya göre 67 yaşındaki Kemal A.'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı. Esra Erol'un programına katılan Kemal A., 9 yıllık hayat arkadaşının 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak, kızının nerede olduğunu bilmediğini, hatta kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı. Başarılı sunucu Esra Erol, kayıp olduğu belirtilen Hüsne A.'ya ulaştı. Boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu.
Esra Erol'un programında yaşanan "koşu bandı" olayı şaşkınlık oluşturdu. İddiaya göre 67 yaşındaki Kemal A.'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı.
Esra Erol'un programına katılan Kemal A., 9 yıllık hayat arkadaşının 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak, kızının nerede olduğunu bilmediğini, hatta kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.
Esra Erol kayıp olduğu belirtilen Hüsne A.'ya ulaştı. Esra Erol'un prgramına canlı yayın ile katılan kadın, kocasını görmek istemediğini ve sadece Esra Erol'a cevap vereceğini ifade etti.
Hüsne A. "Asla parayı bana vermedi, ben almadım. Yanından gittim çünkü beni zorla çalıştırmak istedi. Ev benim üzerime olduğu için Kemal sadece parasının peşinde" ifadelerini kullandı.
"KOŞU BANDI BİLE ALDI!"
Kemal A.'nın canlı yayına bağlanan yeğeninin sözleri ise gündem oldu. Kemal A.'nın yeğeni, "Amcam ona hep iyi baktı, her istediğini yaptı hatta koşu bandı bile aldı" dedi. Yeğenin "kouş bandı" sözleri sosyal medyada yankılandı.
Aralarında 30 yaş fark olan Kemal A.-Hüsne A. çiftinin aralarındaki diyalog da izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada da "koşu bandı" meselesi gündeme oturdu. Kemal A. ise sırf karısı kilo versin diye evine bunu yaptığını söylerken, çiftin arasındaki koşu bandı meselesi izleyenleri şok etti.