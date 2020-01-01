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  • 01.01.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 17:57

neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman?

dizisinin 2. bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. bölümünün bugün yayınlanmaması ile birlikte diziseverler yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladılar. Peki, ? Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok?

Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin 2. bölümü bugün ekranlara gelmedi. İlk bölümüyle beğeni toplayan dizinin ikinci bölümünün neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman? İşte cevaplar...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK, 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. bölümü yılbaşı nedeniyle bugün ve önümüzdeki hafta ekranlara gelmeyecek. Dizinin 2. yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü sevenleriyle buluşacak.

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