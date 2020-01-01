Afili Aşk bugün neden yok? Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin 29. bölümü heyecanla bekleniyor. Afili Aşk'ın bir önceki bölümünde yeni yıl heyecanı herkesi sarmıştı ve bu özel güne beklenmedik bir hediye damga vurmuştu. Bugün dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicide merak uyandırdı. Peki, Afili Aşk neden yok, yeni bölüm ne zaman? Afili Aşk 29. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? İşte cevaplar...

AFİLİ AŞK NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı Afili Aşk dizisi diğer diziler gibi yılbaşı nedeniyle bugün ve önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 15 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk'ın 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.