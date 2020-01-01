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  • 01.01.2020 18:18
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 18:18

bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok, 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

bu akşam var mı? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta çarşamba günü milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bu akşam Kuruluş Osman dizisinin ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle özellikle şu saatlerde Kuruluş Osman neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

Kuruluş Osman bu akşam neden yok?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında gerilim yaşandı. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark etti ve onu bulmak için gizli mekâna gitti. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oldu. Bu hafta Kuruluş Osman'ın yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Kuruluş Osman neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kuruluş Osman yerine bu akşam Malefiz isimli film izleyici karşısında olacak.

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