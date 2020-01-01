Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman geçen hafta 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında gerilim yaşandı. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark etti ve onu bulmak için gizli mekâna gitti. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis oldu. Bu hafta Kuruluş Osman'ın yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Kuruluş Osman neden yok sorusunu getirdi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. Kuruluş Osman yerine bu akşam Malefiz isimli film izleyici karşısında olacak.