Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Atiye dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan Atiye dizisinin başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Peki, Atiye 2. yeni sezon ne zaman? Atiye kaç bölümden oluşuyor? Atiye oyuncuları kimdir? Atiye nerede çekiliyor? İşte detaylar...

ATİYE KAÇ BÖLÜM, KAÇ DAKİKA?

Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 1. sezonu 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıktı. Bölümler 40-50 dakika aralığında oluştu.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

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