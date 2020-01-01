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  • 01.01.2020 16:12
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 16:12

2. yeni sezon ne zaman? , oyuncuları kimdir? ?

yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 1. sezonu izleyiciyle buluştu. Başrolünde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Peki, Atiye 2. yeni sezon ne zaman? den oluşuyor? kimdir? ?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır. İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Atiye dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan Atiye dizisinin başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Peki, Atiye 2. yeni sezon ne zaman? Atiye kaç bölümden oluşuyor? Atiye oyuncuları kimdir? Atiye nerede çekiliyor? İşte detaylar...

ATİYE KAÇ BÖLÜM, KAÇ DAKİKA?

Netflix platformunda yayınlanan Atiye dizisinin 1. sezonu 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıktı. Bölümler 40-50 dakika aralığında oluştu.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat
Ozan: Metin Akdülger
Erhan: Mehmet Günsür
Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.

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