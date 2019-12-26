ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayında Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeyi aktarıyor! Türkiye'nin merak ettiği Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedi bulundu mu? ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'i canlı izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!