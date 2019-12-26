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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:20

Atv canlı izle: 'da çözülen nde sıcak gelişme, korkunç detay!

canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çözülen yle ilgili 26 Aralık Atv canlı yayınında çok önemli bir gelişme yaşanacak! Sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkaran Zeynep Ergül Müge Anlı'da neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayında yle ilgili sıcak gelişmeyi aktarıyor! Türkiye'nin merak ettiği Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedi bulundu mu? ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alında. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 26 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert'i canlı izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

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