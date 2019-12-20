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Müge Anlı'nın 19 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde türm Türkiye'nin merakla beklediği Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında flaş bir gelişme yaşanmıştı. Müge Anlı, Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün gözaltına alındığını ve sorguya çekildiklerini açıklamıştı. Şimdi herkes Ergül kardeşlerin ifadelerinde neler söylediğini merak ediyor. Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün ifadeleri 20 Aralık bölümünde açıklanacak mı?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 20 Aralık yeni bölümünde...