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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 11:17

20 Aralık canlı yayınında Cahit ve Zeynep Ergül'ün ifadesi açıklanacak!

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ile Tatlı Sert ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. 19 Aralık son bölümde Mehmet Muharrem Elbay kaybının baş şüphelisi olarak görülen Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklamıştı. Şimdi gözler sorgudan gelecek bilgilerde. Müge Anlı ilet Tatlı Sert hafta içi her gün atv'de!

ATV CANLI YAYIN

'nın 19 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde türm Türkiye'nin merakla beklediği Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında flaş bir gelişme yaşanmıştı. Müge Anlı, Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün gözaltına alındığını ve sorguya çekildiklerini açıklamıştı. Şimdi herkes Ergül kardeşlerin ifadelerinde neler söylediğini merak ediyor. Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün ifadeleri 20 Aralık bölümünde açıklanacak mı?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 20 Aralık yeni bölümünde...

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